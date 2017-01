Pressestunde mit Günther Platter, Landeshauptmann Tirol, Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, ÖVP

Mit Beginn des neuen Jahres hat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz übernommen - mitten in einer brisanten Phase der Innenpolitik. Wie beurteilt der Tiroler die laufenden Verhandlungen zwischen den Regierungspartnern? Glaubt er an eine Einigung? Welche Punkte in den Verhandlungen sind den Ländern besonders wichtig? Ist die Macht der Bundesländer vor dem Hintergrund des Rückzugs von Politikern wie Erwin Pröll noch zeitgemäß? Warum gibt es etwa weiterhin keine bundeseinheitliche Mindestsicherung? Und wie passen die verschärften Grenzkontrollen zum gemeinsamen Projekt der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, besonders im Hinblick auf die Brenner-Grenze?



Die Fragen stellen:



Mario Zenhäusern

„Tiroler Tageszeitung“



und



Brigitte Handlos

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!