Columbo - Stirb für mich ("Columbo - Candidate for Crime")

Mitten in der `heißen` Wahlkampfphase des Senatskandidaten Nelson Hayward lässt dessen Manager Harry Stone in der Presse verlautbaren, dass die Mafia Hayward ermorden will. Das sorgt für Schlagzeilen. Nelson will seine Bekanntheit weiter steigern. Kaltblütig ermordet er Harry Stone und tarnt die Tat als Anschlag auf sich selbst.