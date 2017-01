Die Bergretter Sicht gleich Null (1)

Andreas und Tobias sind zufällig in Hörweite, als ein blindes Mädchen in Bergnot gerät. Die 16-Jährige kommt mit dem Schrecken davon. Doch sie war an diesem Morgen nicht allein unterwegs. Paula wurde von ihrem Vater begleitet, von dem jede Spur fehlt. Alarmiert von Paulas besorgter Mutter Johanna versuchen die Bergretter die Route zu rekonstruieren, die Vater und Tochter eingeschlagen haben. Ein schwieriges Unterfangen, da widersprüchliche Angaben zur gewählten Strecke vorliegen.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)