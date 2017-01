Um Himmels Willen Faustpfand

Weil er die Rechnung nicht bezahlen kann, lässt Manuel Rieder seine Tochter als Faustpfand beim Wirten zurück. Als Schwester Hanna die Angelegenheit zu Ohren kommt, ist sie im ersten Moment entsetzt. Wie sich jedoch herausstellt, steckt Rieder in argen Geldnöten, die er dem Bürgermeister verdankt. Hanna will Wöller ins Gewissen reden, bevor die Familie an den Problemen zerbricht. Wöller aber schwebt zurzeit in anderen Sphären. In einer Höhle hat er Wandmalereien entdeckt und wittert bereits das große Geld.