Zeit im Bild

Die Koalition verhandelt weiter - dazu eine Liveschaltung / Der neue Bundespräsident glaubt nicht an Neuwahlen / Matthias Strolz als NEOS-Chef wiedergewählt / US-Präsident Trump verhängt einen Einreise-Stopp für viele Muslime - dazu eine Liveschaltung nach Washington / Brand in Studentenheim in Innsbruck – eine Studentin getötet / U-Haft für jene Verdächtigen, die bei Razzien am Donnerstag festgenommen wurden / Der britische Schauspieler John Hurt ist gestorben