Die große Schlacht des Don Camillo ("Don Camillo e l'onorevole Peppone")

In der kleinen Stadt Brescello ist der Wahlkampf ausgebrochen. Bürgermeister Peppone will Abgeordneter in Rom werden und tut alles, um seiner Partei zum Sieg zu verhelfen. Da aber für eine Kandidatur ein Volksschulabschluss Voraussetzung ist, gerät er in Schwierigkeiten. Don Camillo sieht seine Chance gekommen.

('Hochwürden Don Camillo' am 4. Februar, ORF2)