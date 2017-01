Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute.

Wärmende Suppen mit Pastinake, Zeller und Co, eine Bäuerin zeigt wie es geht. Wir besuchen in Osttirol den Matreier Talmarkt , ein bäuerliches Erfolgsprojekt und wir berichten, wie es nach einem Unfall oder einer Krankheit am Hof weiter gehen kann. Auf der obersteirischen Planneralm dreht sich alles ums Latschenkieferöl.

Antworten zur Gewinnfrage ... Wollen Sie uns Ihre Antwort per Mail schicken, dann mailen Sie uns hier

Wintersuppe aus der Waschmaschinentrommel In der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ präsentiert diesmal eine Landwirtin aus Rabenstein an der Pielach in Niederösterreich klare und Creme-Suppen, darunter eine Karottensuppe.



Die Zutaten für diese wärmenden Wintersuppen, etwa Pastinaken, Zeller, Lauch und eben auch Karotten, kommen dabei nicht nur vom Feld – sondern auch aus einer zur so genannten Erdmiete umfunktionierten Waschmaschinentrommel. Die wurde im Bauerngarten in die Erde eingegraben und dient so gleichsam als Beet.



Kontakt:

Familie Griesauer

Eichnerhof

Wath 2

3203 Rabenstein a.d. Pielach Rezepte

Gut vermarktet. Der „Talmarkt“ in Matrei in Osttirol ist eine Direktvermarktungs-Genossenschaft mit rund 70 Mitgliedern – ein bäuerliches Erfolgsprojekt, das bodenständig produziert und die regionale Wertschöpfung steigert.



Kontakt:

Der Talmarkt

Direktvermarktungsgenossenschaft eGen

Obmann Phillip Jans

Rauterplatz 4,

9971 Matrei in Osttirol

Tel.: 04875 42014

Gut rehabilitiert. Nach Unfällen oder während Krankheiten am Hof bietet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern Hilfestellungen im Sinne einer ganzheitlichen Rehabilitation, wie eine Reportage aus Niederösterreich zeigt.



Kontakt:

SVB

Leopold Gindl

Ghegastr. 1

1030 Wien

Tel.: 01/79706/220

Gut behütet. Im kärntnerischen Metnitz lebt einer der wenigen Hutmacher Österreichs: Josef Kollmann stattet in fünfter Generation Vereine und Brauchtumsgruppen aus ganz Österreich mit Hüten in traditioneller Handarbeit aus.



Kontakt:

Josef Kollmann - Huterzeugung seit 1868

Marktplatz 2 A-9363 Metnitz

Tel.: 04267 2692

Mobil: 0664 2311956