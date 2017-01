Monaco 110 Obdachlos

Thomas soll zusammen mit Gerd die Kommissarin Uschi Nagel dabei unterstützen, ein illegales Bordell in einem Wohngebiet auszuheben. Die hübsche "Uschi von der Sitte" ist Inge ein Dorn im Auge. Sie glaubt, dass ihr die attraktive Kommissarin den „Bubi“ wegnehmen wird und die Chancen, dass der mit der Gianna wieder zusammenkommt dann gegen Null tendieren.

Inhalt

Auf der Wache ist wegen einer Horde betrunkener Fußballfans der Teufel los. Während Robert und Cornelia die Radaubrüder zu bändigen versuchen, steht ihrem Chef ein pikanter Einsatz ins Haus. In Zusammenarbeit mit den Ermittlern von der Sitte soll Thomas ein illegales Bordell in der Nachbarschaft ausheben. Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner sucht händeringend nach einer neuen Wohnung, als ihre vier Wände saniert werden müssen. Dabei gerät sie an einen unfreundlichen Makler.



DARSTELLER

Monika Baumgartner (Inge Aschenbrenner)

Markus Brandl (Thomas Aschenbrenner)

Isabel Scholz (Gianna Bertuzzi)

Bernhard Conrad (Gerd Frühling)

Gilbert von Sohlern (Robert Dobner)

Laura Osswald (Uschi Nagel)

REGIE

Wilhelm Engelhardt

DREHBUCH

Thomas Kronthaler

KAMERA

Florian Licht

MUSIK

Cress Mayer Weller