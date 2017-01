Eco

*Minister sucht Milliarde: Gegenfinanzierung der Steuerreform in Gefahr *Jobs mit Zukunft: was auf jeden Fall gefragt ist *Teure Diäten: schlank wird meist nur die Geldbörse

Durch die Sendung führt Dieter Bornemann

Mit großem Wirbel und viel Frust wurde vor einem Jahr die Registrierkassen-Pflicht eingeführt. Doch die Steuereinnahmen wachsen trotzdem nicht schnell genug. Statt der eingeplanten 900 Millionen hat der Finanzminister nur ein Drittel eingenommen, schätzt der Linzer Steuer-Experte, Friedrich Schneider. Verfehlt hat die Finanz auch die veranschlagten Einnahmen bei der Betrugsbekämpfung. Hier dürften – so Schneider – statt der erhofften 1,9 Milliarden an Mehreinnahmen nur etwa 1 Milliarde herein gekommen sein. Ist die Gegenfinanzierung der jüngsten Steuerreform am Scheitern? 5,1 Milliarden hat man im Finanzministerium für das laufende Geschäftsjahr an Mehreinnahmen veranschlagt. Wenigstens bei der Umsatzsteuer sprudeln bereits 950 Millionen an Mehreinnahmen. Ob das alles reichen wird ist trotzdem fraglich. Bericht: Hans Hrabal, Emanuel Liedl