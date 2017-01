heute konkret

Kartelle

Unter einem Kartell versteht man die Vereinigung oder den Zusammenschluss zwischen Konkurrenten. In der Wirtschaft haben diese Kartelle oft einen schlechten Ruf, denn sie führen geheime Preisabsprachen zu ihren eigenen Gunsten.

Konsumenten in Europa haben jahrelang zu viel für Duschen, Wasserhähne und andere Sanitärprodukte bezahlt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wies gestern in letzter Instanz die Klagen mehrerer an einem Badezimmer-Kartell beteiligten Unternehmen in weiten Teilen zurück. Die EU-Kommission hatte das Kartell im Sommer 2010 auffliegen lassen und eine Geldstrafe von insgesamt 622 Millionen Euro gegen 17 Firmen verhängt.

Judith Langasch sieht sich heute an, ob dieses Urteil künftig eine Auswirkung auf die Preise in der Badezimmer-Branche haben wird.