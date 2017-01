heute leben

Wie arbeiten Geheimdienste? | Radikalisierung von Jugendlichen | Stroke Unit bei Schlaganfall | Frost und Ungeziefer | Backen: Marzipanfiguren modellieren | Gery Seidl Premiere | Mode Ikone Jackie Kennedy | Society mit Isabella Großschopf | Queen Esther Marrow Abschiedskonzert | Stargäste: Wildbach Trio

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Wie arbeiten Geheimdienste? 800 Polizeibeamte und Cobra, waren gestern bei den Anti-Terror Razzien in Wien und Graz im Einsatz. Aktionen wie diese sind eigentlich nur das Ende eines oft mehrere Monate dauernden Prozesses, in dem Hinweisen nachgegangen wird, Informationen ausgetauscht und Observationen durchgeführt werden. Unsere Kollegin Verena Pawel hat heute einen Mann getroffen, der weiß, wie Geheimdienste im Vorfeld solcher Aktionen arbeiten und mutmaßlichen Terroristen auf die Spur kommen.

Radikalisierung von Jugendlichen Ziel der gestern bei den großangelegten Anti-Terror- Razzien in Wien und Graz Verhafteten war es unter anderem, neue Sympathisanten für die radikal-islamistische Szene zu gewinnen. Es sind vornehmlich Jugendliche und auch immer mehr Mädchen, die sich von radikalen Islamisten ansprechen und anwerben lassen. Was steckt dahinter? Der türkischstämmige Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör erklärt live im Studio, wie sich die Salafisten Szene in Österreich darstellt, welche Gruppen von Jugendliche für radikales Gedankengut offen sind, wie sie rekrutiert werden und was man dagegen tun kann.

Stroke Unit bei Schlaganfall Bei einem Schlag-Anfall zählt jede Minute. Je früher er erkannt wird, umso größer sind die Überlebens-Chancen der Betroffenen. Seit vier Jahren gibt es in Vorarlberg eine Spezial-Abteilung für Schlag-Anfälle. In der sogenannten "Stroke Unit" am Landes-Krankenhaus Feldkirch werden Notfälle rasch und rund um die Uhr von Ärzten, Therapeuten und Pflegern betreut.

Frost und Ungeziefer Seit Wochen hat der Frost das Land fest im Griff. Vielerorts hatte es in den vergangenen Tagen und Nächten bis 14 Grad Minus. Der Boden ist fest gefroren. Für Nacktschnecken, Gelsen und andere Plagegeister bedeutet das aber keinesfalls den sicheren Kältetod, mit einer Reduktion der Population ist dennoch zu rechnen.

Backen: Marzipanfiguren modellieren Bei uns ist heute die Konditorin Suna Robatscher, 2015 war sie die jüngste Konditormeisterin der Steiermark, jetzt hat sie sich als "Törtchenprinzessin" in Graz selbstständig gemacht.

Gery Seidl Premiere Kabarettist Gery Seidl schwimmt zur Zeit auf der Erfolgswelle. Letztes Jahr wurde er mit dem goldenen Stier, einem der wichtigsten Kabarettpreise Europas, ausgezeichnet. Gestern feierte er im Wiener Stadtsaal mit seinem neuen Programm "Sonntagskinder" Premiere.

Mode Ikone Jackie Kennedy Es war eine Inauguration, wie sie die USA noch nie erlebt haben. Mit einem Präsidenten, der wie ein Elefant im Porzellanladen um sich schlägt und der mehr damit beschäftigt zu sein scheint, wie er die Medien bekämpft, als damit, wie er sie für seine Zwecke gewinnt. Dabei hatte Stardesigner Ralph Lauren dem scheuen Reh an Donalds Seite, Melania Trump, ein himmelblaues Kostüm geschneidert, das ein bisschen an Jackie Kennedy erinnerte und damit an bessere, glamourösere Zeiten gemahnte, als das First Couple der USA noch stilprägend für die ganze Welt war.

Society mit Isabella Großschopf Jackie Kennedy war nicht nur First Lady sondern auch eine Modeikone und Inspiration für die Popkultur. Heute sprechen wir mit unserer Society-Journalistin Isabella Großschopf, wie First Ladies zu Stilikonen werden.

Queen Esther Marrow Abschiedskonzert Sie ist "die Gospelstimme" schlechthin - Queen Esther Marrow. Im Februar feiert die stimmgewaltige Gospel-Königin ihren 76. Geburtstag und viele Jahrzehnte ist sie mit ihren Harlem Gospel Singers im "Auftrag des Herren" unterwegs. Jetzt verabschiedet sie sich von der Showbühne.

Stargäste: Wildbach Trio 1985 hatte das Wildbach Trio seinen ersten Auftritt. Anfang der 90-er lösten sie sich auf. Und 2013 - nach 21 Jahren meldete - sich die "steirische Kultband" wieder zurück.