Zeit im Bild

Die Regierung verhandelt weiter – dazu eine Liveschaltung ins Bundeskanzleramt / US-Präsident Trump empfängt als ersten Staatsgast die britische Premierministerin Theresa May – dazu eine Schaltung nach Washington / Die Mitarbeiter von FlyNiki fordern Klarheit über ihre Zukunft / Schwarzarbeit oder „Pfusch“ geht in Österreich zurück / Weniger junge Raucher – die positive Bilanz des Drogenberichts / Das Kriegsepos „Hacksaw Ridge“ läuft in den Kinos an