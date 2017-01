Am Schauplatz Gericht Gefängnis oder Freispruch?

In Wien ist die Gruppe der Verteidiger in Strafsachen eher klein und männlich dominiert. An Namen wie Dr. Rudolf Mayer oder Dr. Peter Philipp kommt man da nicht vorbei. Beide Herren kennen das Geschäft mit Mördern, Betrügern und Schwerverbrechern aller Art seit Jahrzehnten. „Einen Terroristen oder einen Kinderschänder werde ich nie vertreten“, meint Dr. Philipp. Dr. Mayer setzt sich andere Grenzen: Er hat in 36 Jahren unzählige Schwerverbrecher und Massenmörder vertreten, aber er würde nie für Tierquäler ein Plädoyer halten. Aus der Garde der jungen Strafverteidiger wird Magister Philipp Wolm mit der Kamera begleitet. Er hat sich einen Namen bei Straftätern im Suchtgiftbereich gemacht.