heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Versicherungsunternehmen haben bei Lebensversicherungen in der Vergangenheit oft gar nicht oder fehlerhaft über das in § 165a Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) normierte Rücktrittsrecht informiert. Nach den grundlegenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes besteht auch viele Jahre nach Abschluss noch eine Rücktrittsmöglichkeit, weil die Rücktrittsfrist im Falle einer fehlenden Rücktrittsbelehrung nicht zu laufen beginnt. Es steht somit ein unbefristetes Rücktrittsrecht zu. Über die Situation bei einem Rücktritt von einer Lebensversicherung informiert heute Judith Langasch. Im Anschluß ist Ulrike Wolf vom VKI bei uns zu Gast im Studio.

Palmöl

Palmöl wird aus den Kernen der Früchte der Ölpalme gewonnen. Ölpalmen sind dreimal so ertragreich wie Raps und beanspruchen für den gleichen Ertrag etwa 1/6 der Fläche von Soja. Daher entstehen rund um den Äquator immer mehr Plantagen, die den Regenwald verdrängen.

Man kann sich gar nicht vorstellen, in wie vielen Produkten Palmöl enthalten ist. Von der Lebensmittel- bis hin zur Kosmetikindustrie, kaum ein Industriezweig will heute auf das vielseitig verwendbare Palmkernöl verzichten.

Vanessa Böttcher war in Indonesien und hat sich Plantagen und die Herstellung dieses Öls angesehen.