heute leben

Petra Ramsauer | Eschensterben | Palmöl in Lebensmitteln | Wintergrillen mit Johann Lafer | Elisabeth macht´s richtig | Die Fälle "Der Bergdoktor" | Pferdeballett | Werner Schneyder wird 80 | Floristik: Alles Frühling

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Petra Ramsauer Die Journalistin und Politikwissenschafterin Petra Ramsauer kennt Syrien, in dem seit Jahren ein brutaler Krieg tobt, wie kaum eine andere. Für ihr neuestes Buch hat sie mit den unterschiedlichsten Menschen dort gesprochen - ein Versuch, das Chaos im Kampf um Syrien zu erklären.

Buchtipp:

Petra Ramsauer

"Siegen heißt, den Tag überleben - Nahaufnahmen aus Syrien"

Verlag K&S (Kremayr & Scheriau)

Eschensterben Seit Weihnachten sind die Auwälder im Bezirk Korneuburg für die Öffentlichkeit gesperrt! Grund dafür ist ein Pilz der den Eschenbestand angreift und die Bäume quasi "aus heiterem Himmel" umstürzen lässt - ein nicht kalkulierbares Risiko. Für Spaziergänger herrscht also akute Lebensgefahr.

Palmöl in Lebensmitteln Palmöl ist das weltweit meistverwendete Pflanzenöl. Es findet sich in Nahrungsmitteln ebenso wie in zahlreichen Kosmetikprodukten. Den Preis für das billige Öl zahlt die Umwelt vor allem in Indonesien und Malaysia: Riesige Regenwaldflächen werden abgeholzt, die Reste abgebrannt und so Platz für wirtschaftlich höchst ertragreiche Ölpalmenplantagen geschaffen. Der Molekularbiologe Fritz Treiber vom Geschmackslabor in Graz zeigt live im Studio, in welchen Produkten unseres Alltags sich Palmöl verbirgt.

Wintergrillen mit Johann Lafer Einen Tag nachdem die Slalom-Artisten des Weltcupzirkus die eisige Planai in Schladming bezwungen haben, ging es auf einer Hütte nahe der Bergstation eher heiß her. Spitzenkoch Johann Lafer zeigte die hohe Kunst des Wintergrillens.

Elisabeth macht´s richtig Die Ballsaison hat ihren Höhepunkt erreicht. Jede Woche folgt ein pompöser Traditionsball dem Nächsten. Wer am wichtigen gesellschaftlichen Event keinen Ausrutscher hinlegen möchte, sondern am - und abseits des Tanzparketts eine gute Figur machen möchte - aufgepasst! Unsere Kollegin Elisabeth Engstler hat sich in der Tanzschule Schwebach von Etikette Experte Christoph Hippmann die wichtigsten Verhaltensregeln erklären lassen.

Etikette Experte:

Christoph Hippmann

Besitzer Tanzschule in Wels, OÖ Tanzschule

Die Fälle "Der Bergdoktor" In der jüngsten "Bergdoktor"-Folge am Mittwoch standen zwei Kinder mit akutem Leberversagen nach einer Medikamentenvergiftung im Mittelpunkt. Was tatsächlich zu Leberversagen führt, wie rasch eine Leber versagt und was dann noch getan werden kann, dazu ist die Hepatologin Univ.-Prof. Petra Munda vom Wiener AKH live zu Gast in "heute leben".

Dr. Petra Munda

Internistin & Hepatologin

Programmtipp: Der Bergdoktor

Nächste Woche geht es beim "Bergdoktor" um eine schwere Amnesie - eine Gedächtnisstörung - nach einem Verkehrsunfall

Pferdeballett Das berühmte Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart ist ab heute in einer bemerkenswerten Aufführung in der Salzburger Felsenreitschule zu erleben. Anlässlich des Starts der Mozartwoche tanzen während der Aufführung die Pferde der berühmten Versailler Pferdeakademie. Marc Minkowski dirigiert, Elisabeth Kulman singt und auch sonst sind in den nächsten Wochen zahlreiche Stars an der Salzach zu Gast.

Werner Schneyder wird 80 Der "Großmeister" des Kabaretts Werner Schneyder hört auf, endgültig wie er sagt, ausgerechnet an seinem 80. Geburtstag. Warum gerade da, warum überhaupt und wie die letzte Vorstellung verlaufen ist, darüber berichtet "heute leben".

Buchtipp:

Werner Schneyder

Gespräch unter zwei Augen

Dialog eines Lebens

ISBN: 978-3-99050-057-6

Floristik: Alles Frühling Wir läuten Ende Jänner zumindest Blumentechnisch die wärmere Jahreszeit ein. Unser Wildwuchs-Florist Wolfgang Keck-Rauber bringt unter dem Motto "Alles Frühling" strahlende, duftende und bunte Blumenarrangements mit.