Die Barbara Karlich Show Manchmal ist es besser, etwas zu verschweigen

Ist bedingungslose Ehrlichkeit die Grundlage jeder glücklichen Beziehung, weil nur durch sie Vertrauen geschaffen werden kann, oder ist es besser manches zu verschweigen, weil schonungslose Offenheit sowohl in der Liebe, als auch in der Freundschaft oder im Job manches zerstören kann?

Jana, 59, Gastronomin in Pension aus Wien,

stellt sich nun seit fast vierzig Jahren die Frage, was geschehen wäre, wenn sie ihrer damals besten Freundin nicht verschwiegen hätte, dass deren damaliger Mann sie betrogen hat. "Ich habe drei Wochen lang überlegt, ob ich es ihr sagen soll, und während ich zögerte, hat sie es erfahren." Für die Freundinnen brachte das eine Welle an Emotionen, zur Aussprache kam es jedoch nie und die Freundschaft ist zerbrochen. "Sie meinte als Freundin hätte ich es ihr sagen sollen. Ich war damals wahrscheinlich zu feig und wollte mich auch nicht in eine andere Beziehung einmischen. Heute würde ich wahrscheinlich anders handeln, denn ich hatte nie wieder so eine gute Freundin."