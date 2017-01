ZIB

Der neue Bundespräsident Alexander van der Bellen ist angelobt / Die Regierung bietet dem neuen Präsidenten den Rücktritt an / Nach dem Formalakt wird in Sachen Regierungsprogramm weiter verhandelt / Kritik an den geringen Zinsen bei Bausparverträgen / Türkische Offiziere werden von Griechenland nicht ausgeliefert / Mehrere Festnahmen bei Terror-Razzien in Wien und Graz