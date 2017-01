Zeit im Bild

Der neue Bundespräsident Alexander van der Bellen ist angelobt – dazu eine Analyse / Heute Abend wird in Sachen Regierungsprogramm weiter verhandelt – dazu ein Gespräch / In Italien wurden nach dem Lawinenunglück alle Toten geborgen – nun gibt es Kritik am Rettungseinsatz / Mehrere Festnahmen bei Terror-Razzien in Wien und Graz / Bei einer Delogierung explodierte ein Haus, der Mieter wurde festgenommen / Medizinische Sensation in Kanada: Frau überlebte 6 Tage lang ohne Lunge