Feinstaubbelastung

Holz als Heizstoff wird immer beliebter. Zum einen ist Holz eine preiswerte Alternative zu anderen Brennstoffen wie Gas, Öl oder Kohle, zudem schafft ein loderndes Feuer im Kamin neben Wärme auch eine wohlige Atmosphäre. Auf der anderen Seite entsteht durch die Verbrennung jedoch auch große Mengen an Feinstaub. Und die Grenzwerte dafür wurden in diesen Tagen in einigen Regionen Österreichs bereits mehrfach überschritten. Judith Langasch über eine unsichtbare Gesundheitsgefahr.