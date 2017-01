heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

An Palmen, Orchideen und tropische Temperaturen erinnert das momentane Wetter kaum. Manche von uns wünschen sich vielleicht dorthin! So wie unser Reporter Jan Matejcek.

Was früher einmal begehrt war, erlebt heute seine Renaissance - alte Fahrräder. Sie sind selten geworden, diese Luxusgefährte von einst. Doch in dem einen oder anderen Stadel wird man schon noch fündig. Viele Besitzer lassen nun die Wehwehchen beseitigen. Ein steirischer Mechaniker Meister hat ein Faible für alte Fahrräder, deren Krankheiten er liebevoll verarztet.

Schloss Eberstein

Schloss Eberstein in Kärnten hat seinen Namen nicht ohne Grund. Es kommt vom großen Vorkommen an Wildschweinen. Nach jahrhundertlangem adeligen Besitz trägt nun ein vielgereister Facharzt für Nervenheilkunde das Banner weiter. Zum Schutz vor bösen Geistern brachte er sich aus Bali entsprechende Masken mit, und in seiner Kapelle gibt es ein Wandgemälde, das das größte in Kärnten ist und eines der bedeutendsten in Europa.