WELTjournal + Leben am Limit - Ärzte in Krisengebieten

Ärzte in Kriegs- und Krisengebieten leisten medizinische Hilfe unter extremsten Bedingungen und begeben sich oft selbst in Gefahr.

In Syrien etwa wurden Spitäler und medizinische Einrichtungen immer wieder gezielt angegriffen. In Krisenregionen in Afrika arbeiten Ärzte unter widrigsten Bedingungen: Sie operieren oft mit einfachsten Mitteln im Akkord - und müssen dennoch akzeptieren, dass ihr Idealismus Grenzen erfährt.