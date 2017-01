Autofocus Wenn der Wind das Auto formt

Wer verleiht einem neuen Auto sein Aussehen? Natürlich die Designer und dennoch hat das letzte Wort nur einer: der Fahrtwind. Designer orientieren sich an der Natur, den Tieren und an einer absoluten Innovation, der "aktiven Aerodynamik". Dabei werden bei höherem Tempo die Teile der Karosserie so verändert, dass eine maximale Windschlüpfrigkeit erzielt wird. Autofocus spricht mit den Designern und zeigt die Aerodynamik-Tricks der Hersteller.