Die Barbara Karlich Show Je größer die Hochzeit , desto schneller die Scheidung

Alice, 48, gelernte Einzelhandelskauffrau aus dem Burgenland,

hat schon mit 21 Jahren geheiratet. "Ich hatte eine schöne und große Hochzeit mit siebzig Gästen und trotzdem hat die Ehe nur neun Monate gehalten."

In ihren Augen hat sie sich viel zu früh für die Eheschließung entschieden. "Unter dreißig Jahren macht es keinen Sinn zu heiraten. Für mich ist das Thema Ehe auf jeden Fall abgehakt", ist sie sich heute sicher. Schon am Abend der Hochzeit hat sich Alice die ersten Gedanken gemacht, ob die Heirat die richtige Entscheidung war. "Als Frau steckt man schon von Anfang an zurück und heute kann ich sagen, dass sich eigentlich schon an meinem Hochzeitstag abgezeichnet hat, dass die Ehe nicht lange halten wird." Große Hochzeiten sind für sie einfach oft nur mehr Show, wo nicht viel dahinter ist.