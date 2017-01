heute leben

Bauarbeiten bei Kälte | Postbote auf Ski | Kochen: "Börger" | Wein und Verkostungstechnik | Escape Games | Universum: Geheimnisvolles Indien | Dancing Stars: Presse Konferenz | Werner Grissmann wird 65 Jahre alt | Modeshooting mit Topmodel Esther Heesch | Andreas Danzer Vernissage: Einblicke in Augenblicke | Stargäste: Ehrlich Brothers

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Bei Eis und Schnee müssen viele raus. So auch die Postler auf der tiefverschneiten Tauplitzalm in der Steiermark. Sie ist beliebt bei Wintergästen aus aller Welt. Und die wollen auch auf 1600 Meter ihre tägliche Zeitung oder sie geben die eine oder andere Postkarte auf. Der kleine Unterschied: der Postler kommt hier nicht mit dem Auto, sondern auf zwei Brettln.

Wein und Verkostungstechnik

Auf dem Kalender ist das Jahr 2016 schon Geschichte, in der Welt des Weins hat es gerade erst begonnen. In den kommenden Wochen werden die Winzer nach und nach ihre 2016er vorstellen, die seit Herbst in den Kellern heranreifen. Dementsprechend startet bald die Präsentations- und Verkostungssaison. Damit Sie dafür gerüstet sind, haben wir nachgefragt worauf man achten sollte, - und wie man richtig verkostet.