heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Ein mysteriöser Tod einer 23jährigen Frau in Wien sorgt für Aufsehen. Sie wurde leblos in der Badewanne aufgefunden. Die Frau könnte wegen eines defekten Ladegeräts durch einen Stromschlag ums Leben gekommen sein, denn sie hatte mit angestecktem Handy telefoniert. Ähnlich tragische Fälle hatte es zuletzt in Russland und Deutschland gegeben. Kann das auch passieren wenn das Handy nicht angesteckt ist? Benedict Feichtner hat recherchiert.

Das Einkaufen im Internet boomt und mittlerweile werden sogar schon rund 10 Prozent der Möbel online bestellt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Man muss nicht durch die Geschäfte laufen und der Preisvergleich ist mit wenigen Mausklicks möglich. Doch was passiert, wenn es Probleme mit dem Möbelstück gibt. So ist bei einer Familie aus Wien eine Vitrine von der Wand gefallen. Monatelang weigerte sich der Händler, dafür zu haften. Markus Waibel mit allen Details.

Das Essperiment

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch oft liegt so nah! Das könnte man auch als Überschrift für unser gesamtes Essperiment-Jahr nehmen. Und tatsächlich entdecken unsere Teams nahezu täglich neue Köstlichkeiten in ihrer Region. So finden die Brunnbauers ein Lokal, das ganz nach ihren Vorgaben kocht, fast ums Eck in Wien-Favoriten. Und die Familie Groß macht gar eine Spezialität ausfindig, die sie niemals in ihrer Heimat vermutet hätten. Ernst Schwarz und der "Reis aus der Steiermark".