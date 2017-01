Die Barbara Karlich Show Mit wenig Geld gut leben

ist eine gesellige und lustige Frau, die ihr Leben zu genießen versteht. Sie stellt fest: "Ich spare nicht, ich gebe einfach wenig aus. Das fängt bereits beim Einkaufen an." Denn die Pensionistin lässt für sich einkaufen und erspart sich dadurch viel Geld. "Ich schreibe meinem Freund eine Einkaufsliste und er geht für mich einkaufen", schildert sie. "Mit dieser Strategie komme ich erst gar nicht in Versuchung, Dinge zu kaufen, die zwar verlockend sind, aber die ich nicht brauche." Theres spart auch bei den Ausgaben für Kleidung und Aussehen. "Ich habe ja alles. Bei mir im Kasten hängen Kleidungsstücke von Größe 34 - 44. Und mein Friseur kostet nur 90 Euro", erklärt sie. "Und ich sehe ebenso gut frisiert und geschnitten aus, wie wenn ich 200 Euro ausgegeben hätte."

Josef, 74, Pensionist aus Salzburg,

war Kraftfahrer und hat nicht viel Pension. "Mit 828 Euro im Monat über die Runden zu kommen ist nicht leicht", sagt er. "Aber wenn man weiß wie, kann man sich eine Menge Geld sparen." So geht Josef bereits seit 15 Jahren in einen Sozialmarkt einkaufen. "Da erspare ich mir sicher die Hälfte der Lebensmittelkosten“, meint er. "Und da bekomme ich qualitativ hochwertige und frische Lebensmittel." Auch für die teuren Wohnungs- und Heizungskosten hat er eine Lösung gefunden. "Ich habe mir eine Wohngemeinschaft gesucht und wohne jetzt in einem schönen Haus in Salzburg - mit seiner Hausbesitzerin, die gleichzeitig meine Mitbewohnerin ist."