Probleme mit Kontowechsel

Die BAWAG hat im November rund 20.000 Kunden mit günstigen Girokonten vor die Wahl gestellt: Umsteigen auf ein teureres Kontomodell, teils inklusive Bankomatgebühren oder das Konto zu kündigen. Wer nicht gewechselt hat, wird per Ende Jänner 2017 gekündigt. Ein paar Tage vor Fristende berichten betroffene BAWAG-Kunden von Problemen: Beim Kontowechsel funktioniere die Datenweitergabe an andere Banken in vielen Fällen nicht. Was also tun - Vanessa Böttcher berichtet.