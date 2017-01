heute leben

Unterwegs mit dem Kohlenhändler | Nachtarbeit am Verschub-BHF | Strahlentherapie bei Krebs | Elisabeth bei den Dancing Stars: Walter Schachner | Pressekonferenz: Opernball | Barbara Rett trifft Aida Garifullina | Streetwear mit Andrea Kerber | Monika Ballwein singt "The Beatles" | Stargast: Harriet Krijgh

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Unterwegs mit dem Kohlenhändler Dauerfrost seit Tagen, da glühen die Heizungen. Glücklich die, die eine Zentralheizung haben aber es wird auch noch mit Holz, Koks und Kohle geheizt! Und so haben die wenigen Kohlehändler, die es noch gibt, jetzt Hochsaison. Unser Reporter Jan Matejcek hat heute einen Kohlehändler bei seiner Arbeit begleitet.

Nachtarbeit am Verschub-BHF Stellen Sie sich vor, Sie müssen bei diesen Temperaturen weit unter der 10-Grad-Marke in der Nacht hinaus, gut 20 Kilometer im Schnee hinter sich bringen, schwere Metallkupplungen heben und bei all dem, auch noch aufpassen, dass Sie nicht von einem Zug überrollt werden. Das ist Berufsalltag für die Verschieber. Harte Arbeit bei extremer Kälte - beispielsweise am großen Verschiebebahnhof Villach Süd in Fürnitz.

Strahlentherapie bei Krebs Seit wenigen Wochen ist Österreichs größter medizinischer Teilchenbeschleuniger MedAustron in Wiener Neustadt in Betrieb. Es ist eines von nur sechs Ionentherapiezentren weltweit. Dort können nun Krebspatienten mit schwierig zu therapierenden Tumorarten behandelt werden. "heute leben" hat MedAustron mit einer ehemaligen Krebspatientin besucht, die diese hochspezialisierte Art der Strahlentherapie schon vor sieben Jahren in Japan erfahren hat. Außerdem ist der medizinische Leiter von MedAustron, Prof. Eugen Hug, heute live zu Gast in "heute leben", um mehr über die Möglichkeiten dieser Therapieform zu erzählen.

Eugen Hug

Medizinsicher Leiter - MedAustron MedAustron

BUCHTIPP:

Janina Collin "Krebs innovativ geheilt"

Goldegg-Verlag

ISBN 978-3-903090-08-8

Elisabeth bei den Dancing Stars: Walter Schachner Wenn Sie den Namen Walter Schachner hören, dann werden Sie zu allererst an Fußball, an das Wunder von Cordoba und wahrscheinlich an den Spitznamen "Schoko" denken. Das wird sich spätestens mit März ändern, denn dann mutiert der ehemalige Kicker zum „Dancing Star“ Elisabeth Engstler hat ihn kurz vor seiner "Wandlung" zum letzten Mal besucht.

Pressekonferenz: Opernball "Alles Walzer" heißt es wieder am 23. Februar beim obligatorischen Staatsgewalze in der Wiener Staatsoper. Bei der heutigen Pressekonferenz vor der internationalen Presse wurden die ersten Details von der neuen Ballorganisatorin Maria Grossbauer bekanntgegeben. Der Countdown für das wohl schönste Ballereignis in Europa ist mit dieser Pressekonferenz angelaufen. Lisbeth Bischoff war für uns live dabei.

Barbara Rett trifft Aida Garifullina Die Opernsängerin Aida Garifullina wurde in Tatarstan, einer autonomen Republik im östlichen Teil des europäischen Russland geboren. Ihre Gesangsausbildung absolvierte sie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. 2013 gewann sie den renommierten Operalia-Wettbewerb von Placido Domingo. Barbara Rett hat sie bei einer Probe von "Romeo und Juliette" besucht und hat mit ihr nach vielen Jahren einen besonderen Platz in der Oper aufgesucht.

Streetwear mit Andrea Kerber Die gebürtige Paznaunerin Andrea Kerber gründete erst vor 10 Monaten ihr eigenes Modelabel. Mit 22 Jahren ist sie eine der jüngsten österreichischen Designerinnen. Ihr Label „Vis a Vis“ steht für eine Kombination aus edlem und urbanen Stil. Wie das ganze genau aussieht, präsentiert Sie in "heute leben".

Monika Ballwein singt "The Beatles" Sängerin und Vocal-Coach Monika Ballwein hat sich der Songs der "Pilzköpfe" angenommen und ein eigens Programm daraus gestaltet. "heute leben" berichtet von der Premiere.

Stargast: Harriet Krijgh Das Cello ist ihre große Liebe: Harriet Krijgh. Die 25jährige Niederländerin ist eine der aufregensten und vielversprechensten jungen Cellistinnen der Gegenwart. Egal ob das Sinfonieorchester in Boston oder Sydney. Die Carnegie Hall New York oder der Wiener Musikverein. Die Cellistin ist auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Ihr zu Hause aber: eine Burg.

Brahms-Saal

Mittwoch 29.3.2017

19:30 - Harriet Krijgh

Ottensamer • Gilmore • Francis, Beethoven • Schostakowitsch • Brahms Musikverein