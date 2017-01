Bewusst gesund - Das Magazin

Besonders schonend – minimalinvasive Schilddrüsen OP

Bei dieser neuartigen Operationsmethode erfolgt der Zugang über einen kleinen Schnitt in der Achselhöhle, statt, wie bisher, mit einem Schnitt am Hals. Der Operateur führt die Instrumente dabei im Fettgewebe unterhalb der Haut und oberhalb des Brustmuskels bis zur Schilddrüse. Da der Zugang vom Operationsgebiet entfernt ist, dauert der Eingriff etwas länger als mit der herkömmlichen Methode. Patientinnen und Patienten verlassen das Krankenhaus in der Regel jedoch meist zwei Tage nach dem Eingriff. Der postoperative Schmerz ist in der Regel geringer und Schluckbeschwerden bleiben aus.



Gestaltung: Denise Kracher