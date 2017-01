Die Barbara Karlich Show Öffentliches Stillen und Männer bei der Geburt: Das geht zu weit

Elisabeth, 68, Hausbesorgerin in Pension aus Wien,

ist gegen alles, was übertrieben wird. "Zum Beispiel effekthascherisches Stillen oder Wickeln, das so manche Mutter einfach durchzieht, egal wo sie sich befindet". Die Glorifizierung von Elternschaft, Geburt und allem, was damit zusammenhängt, entspricht für die dreifache Mutter aus Ottakring nicht der Realität. "Mutterschaft ist nicht immer toll. Ein Geburtsvorgang ist nichts Schönes. Und Neugeborene kommen auch nicht immer wie aus dem Ei gepellt auf die Welt. Daher muss ein Mann auch nicht unbedingt alles von einer Geburt mitbekommen, denn eine romantisierte Darstellung der gesamten Situation führt dazu, dass Männer Zweifel nicht mehr zugeben können und bei einer Geburt auch mal umfallen."