- Wien als Terrorziel? - Lawinengefahr – gerettet in letzter Minute - Frau in Lebensgefahr – die Polizei, kein Freund und Helfer?

Es ist kurz nach 18 Uhr, als Beamte der Cobra letzten Freitag in einem Wohnhaus in Favoriten einen 18-jährigen Mann festnehmen. Er steht im Verdacht einen Terroranschlag in Wien geplant zu haben. "Es gibt Hinweise, dass der Anschlag zeitnah hätte durchgeführt werden sollen", sagt Gerald Kogler, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit.

Der Österreicher mit albanischen Wurzeln soll einer radikal-islamistischen Gruppe angehört haben. "Wir verurteilen das aufs entschiedenste", sagt Vahidin Beluli, Prösident der albanisch-islamischen Kultusgemeindchaft in Österreich. "Wir wissen noch zu wenig, werden uns aber genau ansehen, ob dieser Mann in einer unserer Moscheen ein und ausgegangen ist." Christoph Bendas recherchiert.

Lawinengefahr – gerettet in letzter Minute

Zwei Tage nach der Lawinenkatastrophe in Italien konnten mehrere Menschen lebend geborgen werden. Das Hotel in den Abruzzen ist von den Schneemassen vollkommen verschüttet worden. Die Lawine dürfte durch ein Erdbeben ausgelöst worden sein. Aber auch in Österreich herrscht hohe Lawinengefahr. In den letzten drei Wochen kamen vier Menschen ums Leben. Ein junger Tiroler hatte Glück. „Es grenzt an ein Wunder, Lebendbergungen kommen leider nur selten vor“, sagt Sebastian Antretter, Bergretter in Kitzbühel. 30 Minuten lang lag der 19-jährige Tiroler unter den Schneemassen. Sein Leben verdankt er dem Lawinenhund „Asta“ und dem raschem Handeln der Einsatzkräfte.