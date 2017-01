Sturm der Liebe Teil 2617

Nach Williams Heiratsantrag steht Clara ein schwieriger Drahtseilakt bevor: Obwohl sie William damit wahrscheinlich sehr kränkt, will sie ihrer spontanen Eingebung folgen und seinen Antrag ablehnen. Zugleich aber soll er wissen, wie sehr ihn Clara als Freund und Liebhaber schätzt. Während sich Clara in die Vorbereitungen für ein romantisches Essen stürzt, streut Desirée geschickt Salz in Williams Wunden, indem sie ihm an den Kopf wirft, dass er im Grunde nicht mehr als nur ein Lückenbüßer für Clara ist.