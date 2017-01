ZIB

U-Haft für den Terrorverdächtigen von Wien

Laut Innenminister Sobotka bekennt er sich zum Terrornetzwerk IS / Start für das Volksbegehren gegen Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA / Start in die erste Arbeitswoche von Donald Trump / Beginn der Syriengespräche in Kasachstans Hauptstadt Astana / Weiteres Geständnis im Prozess um BZÖ-Wahlbroschüre / Auch der ehemalige Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPÖ) bekennt sich schuldig / Pläne für die digitale Schule in Österreich / „Personal Shopper“, neuer Film von Olivier Assayas startet in Österreich