Zeit im Bild

Wien: Terrorverdächtiger soll in U-Haft / Syrien-Friedensgespräche in Astana - Dazu eine Live-Schaltung nach Moskau / Trump unterzeichnet TTP-Austritt / Volksbegehren gegen TTIP und CETA startet / Linksruck bei Frankreichs Sozialisten / Neue Vorschläge für die Abschaffung der kalten Progression / BZÖ-Prozess: Dobernig legt Geständnis ab / „Romeo et Juliette“ in der Wiener Staatsoper