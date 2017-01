Der Weltkonzern VW fällt immer tiefer in eine noch nie dagewesene Krise. Begonnen hat alles damit, dass US-Behörden im Herbst 2015 einen Betrug bei der Abgaskontrolle von Dieselfahrzeugen entdeckten.

Denn der Konzern war schon immer anders als andere Firmen. Gegründet durch Hitler und reich geworden durch Weltkriegsproduktion, wird der Autobauer nach dem Krieg als deutscher Musterbetrieb weitergeführt: Politik, Gewerkschaften und Management sitzen an einem Tisch. Die Macht freilich gehört der Familie Porsche-Piëch, die schon bei der Gründung dabei war.

Mit seltenem Archivmaterial und hochwertigen Bildern blickt "Die Macht und ihr Preis – Die Akte VW" hinter die Kulissen eines ganz besonderen Konzerns. Dabei zeichnet Regisseur Achim Scheunert mit der Hilfe von Politikern, Wissenschaftlern, Umweltaktivisten, Journalisten und Historikern in Europa und den USA Strukturen der Macht und ihren Missbrauch nach und zeigt, wer den Preis dafür zu zahlen hat.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

