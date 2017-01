Aufgetischt am Sonntag Die Wiener Zweierlinie

Sie ist vielleicht nicht so schick wie ihr großer Bruder, die Ringstraße, aber die Wiener lieben sie. Die Wiener Zweierlinie ist keine Straße, sondern die Aneinanderreihung von vier Streckenabschnitten. Fahrradguide Wolfgang Höfler zeigt seine Lieblingslokale und Orte an der Strecke.

„Aufgetischt am Sonntag“ entdeckt auch kulinarische Tafelfreuden im Kunsthistorischen Museum und darf Zaungast sein bei einer Ausstellungsvorbereitung des Architekturzentrums Wien im Museumsquartier. Auch im Volkstheater wird zuweilen "aufgetischt": Welche sinnlichen Requisiten benötigt zB die Produktion "Im weißen Rössl"? In Heimito von Doderers Lieblingsgastwirtschaft, dem Blauensteiner "Zur Stadt Paris" in der Josefstadt, treffen einander alle Protagonisten des Filmes wieder. Dann noch ein „Gute Nacht“-Trunk in der „Roten Bar“ des Volkstheaters, und mit einem Konzert von „Café Drechsler“ geht ein kulinarisch betonter Tag an der Wiener Zweierlinie stimmungsvoll zu Ende.