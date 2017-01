Zurück zur Natur St. Pölten

St.Pölten ist sowohl die jüngste Landeshauptstadt, als auch eine der ältesten Städte Österreichs. Es vereint altes Handwerk, wie das Glodschmieden oder das Ziegelbrennen ohne sich vor Neuem zu verschließen. Claudia Lang betreibt in der Innenstadt ihre Cupcakes-Bäckerei. Haubenkoch Andreas Hettegger setzt dem Zeitgeist entsprechend auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Maggie Entenfellner verbringt einen Tag in der Hauptstadt Niederösterreichs.

ORF TVthek Zurück zur Natur ansehen

Gebratenes Saiblingfilet mit Apfel-Kürbis-Püree Andreas Hetteger bereitet für Zurück zur Natur ein Fischgericht zu. Zum Rezept

Haubenkoch - Andreas Hettegger Die Mutter und die Großmutter haben Andreas Hettegger schon früh zum Kochen gebracht. Seit er ein kleiner Bub ist, kocht er unentwegt. Nach vielen Jahren in der Spitzengastronomie ist er seit mittlerweile fünf Jahren in der Gaststätte Figl in Ratzersdorf tätig.



Gaststätte Figl

Hauptplatz 4

8100 St. Pölten/Ratzersdorf

02742 257402

gaststaettefigl@aon.at www.gaststaettefigl.at

Ziegelwerk - Familie Nicoloso Das Ziegelwerk Pottenbrunn wurde im Jahre 1867 gegründet und von der Gemeinde an Vittorio Nicoloso verkauft, der aus einer traditionsreichen italienischen Zieglerfamilie stammt. Jetzt führt es Tochter Monica Nicoloso in dritter Generation. Die Ziegel werden noch, wie früher üblich, von Menschenhand produziert und in dem original erhaltenen, 150 Jahre alten Ringofen gebrannt. Er ist der letzte seiner Art in Österreich.



Bahnstrasse 50

3140 Pottenbrunn

02742 422140

nicoloso@aon.at www.ziegelwerk-nicoloso.com

Cupcakes - Claudia Lang Vor drei Jahren hat Claudia Lang ihre Cupcake-Bäckerei in der St. Pöltner Innenstadt eröffnet, damals wie heute einzigartig in der Stadt. Die 33-Jährige hat ihre Passion zum Beruf gemacht. Sie kündigte ihren stressigen Bürojob, um die Konditor-Meisterprüfung abzulegen.



we love cakes

Rathausplatz 15/E02

3100 St.Pölten

office@welovecakes.at

0660 2158099 www.welovecakes.at

Schmuckhandwerk - Edwin Surin Der gebürtige St. Pöltner Edwin Surin ist nach Zwischenstationen in Linz und Wien 2000 in seine Heimatstadt St. Pölten zurückgekehrt und arbeitet dort als einziger Goldschmied in seiner Werkstatt im Zentrum. 50 bis 100 Stücke fertigt er pro Jahr an. Sogar Verschlüsse und Fassungen stellt er selbst her.



Schmuckwerk SURIN

Kremser Gasse 1

3100 St. Pölten

02742 34329

schmuck@surin.at www.surin.at