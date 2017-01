Zurück zur Natur St. Pölten

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag - vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang - in St. Pölten, Sitz der niederösterreichischen Landesregierung, dynamische Stadt und bewundertes Barockjuwel.

St.Pölten ist sowohl die jüngste Landeshauptstadt, als auch eine der ältesten Städte Österreichs.

Hier lebt und arbeitet Edwin Surin, er geht hier einem Jahrtausende alten Handwerk nach. Er ist St. Pöltens einziger Goldschmied.

Kulinarisch tut sich sehr viel in der Region. Da wachsen auch die Ansprüche, und Haubenkoch Andreas Hettegger weiß, auf welche Zutaten und Spezialitäten der Region er sich verlassen kann.

Claudia Lang hat sich in der St. Pöltener Innenstadt den Traum von einem eigenen Geschäft mit zauberhaften, selbstgemachten Mehlspeisen erfüllt. Neben Zimtschnecken oder Cupcakes stellt sie auch außergewöhnliche Hochzeitstorten her.

Maggie Entenfellner wird diesmal auch in einem Familienbetrieb, dem Ziegelwerk Nicoloso, selbst mit anpacken und Ziegeln nach uralter Methode von Hand herstellen.