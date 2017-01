Harrys liabste Hütt'n Hochkönig, Salzburg

In die Bergwelt des Hochkönig nach Salzburg geht es für Harry Prünster auf 1400m Seehöhe zum "Berggasthof Abergalm". Hier haben sich die Wirtsleute und Biobauern Wolfgang und Andrea Hörl etwas Besonderes einfallen lassen: Mitten in der Gaststube steht ein Ziegenstall.

Darüber, was die Hütte Kulinarisches zu bieten und welche Gäste was gern essen, erzählen die beiden im Gespräch mit Harry.

Gerald Kaserbacher hat seine Ausbildung in der Tourismusschule Klessheim gemacht, war dann einige Jahre in als Koch, Kellner und Manager in der Welt unterwegs und seit zwei Jahren ist er Hüttenwirt auf der "Karbachalm". Er setzt auf österreichische Wirtshausklassiker wie Stelze und Kaiserschmarren.



Im "Brünstadl" von Martin Viehauser gibt es einen Stammtisch zu Ehren der Slalomkönigin Marlies Schild, die im Skiclub Dienten trainiert hat. Und dieser Club hat bei der Skilehrer-WM 2001 in Obergurgel im Formationslauf den ersten Platz gemacht.