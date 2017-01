Live aus der Stadtpfarrkirche in Waidhofen an der Ybbs:

Mit der Gemeinde feiert Dechant Herbert Döller

Zu einem bunten Gottesdienst lädt die Stadtpfarre Waidhofen an der Ybbs im Mostviertel in Niederösterreich ein. Bunt nicht, weil Fasching ist sondern Christus ist das Licht, das wiederstrahlt in vielen Bunten Farben, in den Edelsteinen, die die Menschen sein können, so Dechant Herbert Döller.