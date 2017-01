IM ZENTRUM „Fürstendämmerung“ – Endet das Machtsystem der Länder?

Was bedeutet das Ende der Ära Erwin Pröll? Sind Österreichs Langzeit-Länderfürsten nicht nur in NÖ ein Auslaufmodell? Historisch gewachsen, politisch aber längst ein Symbol der Verkrustung? Oder sind Länder und ihre Landeshauptleute für große Teile der Bevölkerung auch identitätsstiftend? Wenn Pühringer und vielleicht auch Häupl demnächst gehen, ist damit auch das Ende der von vielen als zu groß bezeichneten Macht der Länder da? Werden die Blockaden in Bereichen wie Bildung, Mindestsicherung, Flüchtlingsquoten aufgeweicht? Hat der Bund wieder das Sagen? Und taugt der Föderalismus insgesamt noch zur Lösung großer Probleme vor dem Hintergrund von EU-Integration und Globalisierung?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Franz Voves

ehem. Landeshauptmann Steiermark, SPÖ



Herwig Van Staa

Landtagspräsident u. ehem. Landeshauptmann Tirol, ÖVP



Josef Moser

Rechnungshof-Präsident a.D.



Madeleine Petrovic

ehem. Landessprecherin der Grünen in NÖ



