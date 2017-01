Heimat Fremde Heimat Das Tattoo - Körperkunst einst und jetzt

Jahrzehnte lang wurden Menschen mit Tätowierungen in der so genannten westlichen Welt als "Freaks", "Asoziale" oder "Exoten“ betrachtet. Nicht selten wurden sie deswegen stigmatisiert und aus der Öffentlichkeit vertrieben. Doch die Zeiten ändern sich: Seit etwa 30 Jahren haben Tattoos an gesellschaftlicher Akzeptanz gewonnen. Sie werden daher zahlreicher und sichtbarer. Doch waren Tätowierungen immer nur ein Ausdruck der eigenen Individualität? Hat diese Körperkunst in der Geschichte der Menschheit und bis jetzt auch andere Funktionen erfüllt? In seinem Beitrag geht Mehmet Akbal diesen Fragen nach.