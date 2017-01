Seitenblicke

*Promis, Stars und Siegerinnen...

... verteilt auf eine kleine Stadt in Tirol, die an diesem Wochenende zur Metropole des Skizirkus wird :Kitzbühel. Wir waren im Zielraum, wir waren am Start bei den nächtlichen Festen, wir sprachen mit den Celebrities und staunten über die Promidichte pro m²...