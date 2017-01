ZIB

Ermittlungen nach Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien / Proteste nach der Angelobung von Trump, auch in Europa - Dazu eine Live-Schaltung nach Washington / Rechtspopulisten-Kongress in Koblenz / Sieg für Erdogan: Türkisches Parlament stimmt Verfassungsänderung zu / Grundwehrdienst soll attraktiver werden / Autobus mit Schülern in Italien verunglückt. Mindestens 16 Tote / Weitere Überlebende nach Lawinenunglück in Italien gerettet / Musical-Premiere zu Falcos 60. Geburtstag