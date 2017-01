Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien Wien - Stadt ohne Zuwanderung

Wien hat sich verändert. Oder auch nicht. Die Großstadt war schon immer ein Anziehungspunkt für Einwanderer. Heute hat jeder zweite Wiener einen sogenannten Migrationshintergrund. Beim Nachwuchs ist die Zahl sogar höher: 70 Prozent der Wiener Kinder haben ihre Wurzeln im Ausland.

Das führt in der Hauptstadt oft zu Konflikten. Streit, Neid und Vorurteile machen das Zusammenleben zwischen etablierten, alteingesessenen Österreichern und den Zuwanderern bzw. neuen Wienern mitunter kompliziert. Doch kein Bereich der Gesellschaft kommt ohne Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus: Wirtschaft, Spitäler, Pflege, Verkehr, Kultur, Nachbarschaft - "Ausländer" überall.

Münire Inam wagt ein filmisches Gedankenexperiment. Was wäre, wenn alle Menschen mit Migrationshintergrund die Stadt verlassen? Welche Folgen könnte das haben? Wiener Leitkultur in seiner reinsten Form oder Langeweile und Depression?

Wien ohne Ausländer. Eine Fiktion. Eine Dokumentation von ORF Wien