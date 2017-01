Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Lostage

Diese Woche war eine Woche der Lostage für die Europäische Union. In London verkündete die britische Premierministerin May, dass Großbritannien einen harten Bruch mit der EU vollziehen will. Das wirtschaftsliberale Königreich will nicht einmal in irgendeiner Form am Binnenmarkt beteiligt sein. In Washington wurde Donald Trump als US-Präsident angelobt, jener Trump, der den Brexit eine gute Sache nennt, hofft, dass noch andere Länder aus der EU austreten werden, also den Zerfall der Union begrüßen würde. Und in Straßburg ging bei der Wahl der Nachfolge von EU-Parlamentspräsident Schulz die große Koalition zwischen Volkspartei und Sozialdemokraten, eine über Jahrzehnte tragende Achse im EU-Gefüge, zu Bruch. Aus Straßburg berichtet Peter Fritz.



Gast im Studio ist Barbara Kappel, EU-Abgeordnete der FPÖ