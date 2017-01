Zeit im Bild

US-Präsident Trump schießt sich auf Medien ein / Vorentscheidung für die Präsidentschaftswahl in Frankreich / Möglicher Komplize des Wiener Terrorverdächtigen festgenommen / Mehr Bildung gegen Radikalisierung fordert Neos-Chef Strolz in der ORF-Pressestunde / Volksbegehren gegen TTIP und CETA / Diskussion um Selbstbehalte beim Arzt / Tote durch Lawinen in Salzburg / Hotel via Internet erpresst / Erni Mangold wird 90