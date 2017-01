Um Himmels Willen Glück auf vier Pfoten

Als Frau Laban im Wahlkampf für die Konkurrenz arbeitet, bemerkt sie, dass ihr neuer Chef ein falsches Spiel treibt. Umgehend informiert sie Wöller und Schwester Hanna darüber, was tatsächlich auf den Kloster-Gründen errichtet werden soll. Im Gemeinderat versucht Bolland-Käfer seinem Gegner den schwarzen Peter zuzuschieben, doch so leicht lässt sich Wöller nicht in die Suppe spucken. Nebenbei muss sich Schwester Hanna um einen gutmütigen Hund kümmern, der wegen gesundheitlicher Bedenken dem lokalen Kindergarten weggenommen werden soll.