Stephanie hat sich aus Rache für Ottos Seitensprung nun auch an der Fußballwette beteiligt: Wenn Schärding gewinnt, ist Otto seine Anteile an der Brauerei los. Sehr unangenehm für Otto, denn gerade jetzt bräuchte er eigentlich Unterstützung und Spielraum, um sein neu komponiertes Bier auf den Markt bringen zu können. Und überhaupt - eigentlich liebt er Stephanie ja noch immer und würde gerne zu ihr zurück. Doch sie sieht das erwartungsgemäß anders. Toni seinerseits tut sich auch nicht leicht mit den Frauen. Die Lehrerin Maria würde ihm schon gefallen, aber irgendwie wird immer alles gleich so kompliziert. Apropos: Ricky Mühldorfer, möglicherweise Tonis leiblicher Sohn, scheint sich in Tonis Tocher Alexandra verliebt zu haben. Dass sich Toni unter diesen Umständen überhaupt noch auf das Training seiner Amateurtruppe konzentrieren kann, grenzt an ein Wunder.

Koproduktion ORF/SAT 1

Hauptdarsteller Harald Krassnitzer (Toni Brandtner)

Ottfried Fischer (Otto Mühldorfer)

Schauspieler Anna Brüggemann (Alexandra Brandtner)

April Hailer (Stephanie Mühldorfer)

Hanno Koffler (Ricky Mühldorfer)

Werner Prinz (Bürgermeister Wurzer)

Michael Schönborn (Pfarrer Gottlieb)

Bülent Sharif (Mehmet)

Murali Perumal (Shirkan Chandrahas)

Reinhard Simonischek (Hauptsponsor Fischer)

Sissy Wolf (Tanja Fischer)

Sabine Petzl (Maria Lassnitzer)

Peter Rappenglück (Braumeister Frings)

Buch Mike Majzen

Johann Skocek

Regie Walter Bannert