ZIB

Autobus mit Schülern in Italien verunglückt. Mindestens 16 Tote – dazu Liveschaltung nach Rom / Ermittlungen nach Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien / Proteste nach der Angelobung von Trump / Wie Erdogan Macht weiter ausbauen möchte / Gambias abgewählter Präsident will doch zurücktreten / Hahnenkammrennen in Kitz